Venezuela | arrestata la leader dell’opposizione Maria Corina Machado

Caracas, 9 gennaio 2025 –ladell'opposizionena. Come promesso, la politica era ricomparsa a Caracas per guidare una manifestazione di protesta alla vigilia dell'insediamento del presidente Nicolas Maduro, accusato di aver truccato le elezioni per ottenere un terzo mandato. La notizia dell’arresto è stata diffusa via X dal partito di, Vente, che riferisce come la suasia stata "violentemente intercettata" dalle forze dell'ordine mentre si allontanava dal corteo.non appariva in pubblico dallo scorso 28 agosto. Vestita di bianco, con una bandiera in mano e a bordo di un camion, ladi Vente ha cantato l'inno nazionale insieme ai suoi sostenitori, raccolti nel quartiere commerciale di Chacao. "Oggi tutto ilè sceso in piazza – ha esultatodavanti a migliaia di dimostranti – non abbiamo paura!".