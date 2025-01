Venezuela arrestata la leader dell’opposizione Machado Tajani | Il regime di Maduro la liberi subito

Leggi su Open.online

Ladi opposizionena, Maria Corina, uscita oggi dalla clandestinità per partecipare alle manifestazioni anti-, è stataal termine di un corteo a Caracas. Lo riporta l’emittente Ntn24. «Chiediamo la liberazione immediata di Maria Corinana. Non possiamo più tollerare le azioni repressive e illegittime deldiche ha perso le elezioni. Siamo vicini a tutti i cittadini che combattono per la libertà e la democrazia in», ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio. Anche il presidente panamense, Jose Raul Mulino esige piena libertà della. NOSOTROS GANAMOS Y VENCIMOS EL MIEDO.No hay imposibles si los venezolanos vamos TODOS, unidos. pic.twitter.com/yBZL6NljC1— María Corina(@MariaCorinaYA) January 9, 2025 María Corinaè stata intercettata da agenti armati del chavismo che hanno sparato contro la sua carovana, ha riferito il comando politico del partito Vente