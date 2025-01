Formiche.net - Un poliziotto moderno al Dis. Chi è Vittorio Rizzi

Sessantacinque anni compiuti lo scorso 21 settembre.. Prefetto dal 2016. Vice capo vicario della Polizia dal giugno 2023 all’agosto 2024. Dal 2 settembre scorso vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi). Èil nuovo direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), che prende il posto di Elisabetta Belloni, che ha rassegnato le sue dimissioni.La Polizia nel DnaSi è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e in scienze delle pubbliche amministrazioni presso l’Università degli Studi di Catania. Nel 1988 è entra nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato dopo due anni nel settore privato.“Finalmente non sarò più il nipote di Vincenzo Parisi”, capo della Polizia dal 1987 al 1994, disse in un’operazione di successo nel 2009.