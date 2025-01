Ilfattoquotidiano.it - “Sto facendo l’esame di procedura civile, vi prego abbiate pietà”: lo studente non trova parcheggio e lascia un messaggio ai vigili. Avrà funzionato?

Funziona o no? Chi lo sa. Stiamo parlando della ‘supplica’ a mezzo bigliettino che due studenti hannoto aiurbani per evitare una multa. I fatti li racconta il Messaggero perché siamo a Roma, precisamente in piazzale del Verano dove diversi studenti, scrive il quotidiano, posteggiano “specie nelle prime ore della giornata, quando il traffico è in tilt e le vie che costeggiano l’università La Sapienza sono già intasate di automobili e ciclomotori”. Ora, capita che alcuni di loro debbano dare un esame e, si sa, la puntualità è importante. Come fare dunque se non siun posticino dove ‘infilare’ l’auto? Unohato un biglietto aiurbani con un semplice: “Stodi, vi. Arrivo subito, nel caso chiama qui” Non è il solo caso, perché anche nella giornata di oggi sarebbe statoto un biglietto simile.