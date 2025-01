Spazionapoli.it - Stellini: “Conte? Stiamo bene, ma bisogna lavorare tanto. Lui è determinante”, poi l’annuncio su Di Lorenzo

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Napoli Notizie – Cristian, nonché allenatore in seconda del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti proprio sugli azzurri. Prosegue al meglio la stagione del Napoli, anche e sopratutto grazie ad Antonioe il suo staff. Quest’ultimi, stanno svolgendo un lavoro eccezionale che è iniziato durante i ritiri estivi ma prosegue tutt’ora. Uno dei membri più importanti, è senza dubbio l’allenatore in seconda. Tale carica è occupata da Cristian, il quale condivide con il tecnico del Napoli un rapporto importantissimo.: “Diè interessato al calcio, così come Simeone e Zerbin”Oggi in esclusiva su CRC, la radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il vice allenatore della SSC Napoli, Cristian. Di seguito le sue parole.Le parole di(LaPresse) – SpazioNapoli.