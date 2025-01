Sciopero 10 gennaio 2025 orari e fasce di garanzia per aerei bus e treni Come muoversi a Roma Milano e Napoli

Leggi su Open.online

Il primo venerdì deldopo la fine delle vacanze per milioni di italiani sarà segnato da un nuovoindetto dai sindacati, con possibile impatto sulla scuola e sui trasporti. Il 10potrebbe essere dunque un nuovo venerdì nero per chi si deve spostare dentro e tra molte città d’Italia. Ecco la guida ai possibili disagi e ai servizi garantiti.10autobus e metro: la mappa dei disagiSul fronte del trasporto pubblico locale, il sindacato Confail Fasa ha proclamato unodi 4 ore, con modalità che variano da città a città. L’astensione segue l’insoddisfazione per l’accordo sul rinnovo contrattuale siglato di recente. Gli utenti dei mezzi pubblici potrebbero dunque incontrare difficoltà nei propri spostamenti quotidiani.dei trasporti al’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis per quattro ore, dalle 8.