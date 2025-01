.com - Roma, sciopero dei lavoratori Pam Panorama per stipendi e condizioni di lavoro

di Pamsono in stato di agitazione, con unodi 16 ore indetto dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. La protesta nasce da ritardi nel pagamento deglie da modifiche unilaterali al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che penalizzano iover 50 con limitazioni fisiche. La situazione ha generato un clima di incertezza e preoccupazione tra i dipendenti, aggravata da trasferimenti e contestazioni che coinvolgono anche chi beneficia di tutele come la legge 104. I sindacati chiedono un confronto con l’azienda per trovare soluzioni condivise e garantire il rispetto dei diritti dei.Le ragioni dellodeidi PamUna delle principali cause di malcontento tra i dipendenti di Pamè la modifica unilaterale al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettuata senza consultare i rappresentanti deiper la sicurezza.