Roma, occhio a Frattesi: Napoli pronto al sorpasso

Siamo solo all’inizio della seconda settimana di calciomercato, ma in casaci sono già tante situazioni sul tavolo. Soprattutto in mezzo al campo dove per un centrocampista che va, con Enzo Le Fée, prossimo a lasciare Trigoria, un altro arriverà. E chissà che non sia un ritorno, ovvero quello di Davide, attualmente legato all’Inter di Simone Inzaghi.Da quando ha avuto inizio la sua avventura nerazzurra, l’ex Sassuolo ha fatto fatica a ritagliarsi uno spazio importante, visto anche un inamovibile Barella. Proprio per questo il giocatore starebbe spingendo in virtù di una cessione alla, squadra in cui ha militato nelle giovanili dal 2014 al 2017.Sebbene i giallorossi vantino un 30% sulla futura rivendita di, per lasciarlo partire l’Inter chiede tra i 40-45 milioni, rendendo difficile intavolare una trattativa concreta.