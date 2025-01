Rissa con bottiglie di vetro e sgabelli in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Tre persone coinvolte in una violentaavvenuta lo scorso luglio nel centro di Cisterna disono state raggiunte da provvedimenti di Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), emessi dalla Questura diper motivi di ordine e sicurezza pubblica.I fatti:condiLa vicenda risale alla notte del 27 luglio, quando, intorno alle 23:50, la polizia è intervenuta in piazza XIX Marzo dopo una segnalazione didavanti a un locale. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato solo una persona con ferite al volto e alle mani, che ha però negato di essere coinvolta nei fatti.Le indagini avviate immediatamente, grazie alle riprese delle videocamere di sorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’accaduto: tre persone, per futili motivi, hanno ingaggiato unautilizzandodie uno sgabello.