Rafa Marin a un passo dal Villarreal (Marca)

a undalsta per concludere la sua avventura napoletana. Starebbe per tornare in Spagna, in Liga. Almeno secondo quanto scrive l’edizione on line del quotidiano spagnolo. Scriveche ile il Napoli sono vicini all’accordo per il trasferimento del difensore spagnolo che andrebbe a giocare con i sottoi allenati da Marcelino. Nazionale dell’Under 21 iberica, l’ex Real Madrid e Alaves non ha praticamente mai giocato nel Napoli di Conte e, secondo, avrebbe già dato il suo ok al ritorno in Spagna.ricorda che anche il Como era interessato a lui ma sembra chepreferisca il. Il Napoli non lo cederebbe a titolo definitivo, solo in prestito.Perè “incomprensibile la situazione di” (21 dicembre)si dice stupito dell’inesistente impiego dia Napoli.