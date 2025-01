Lettera43.it - Puff Daddy, una nuova docuserie promette ulteriori accuse di abusi

Unain quattro partidi molestie, aggressione enei confronti di, ex magnate dell’hip hop in carcere in attesa del processo. Uscirà negli Stati Uniti il 27 e il 28 gennaio con il titolo The Fall of Diddy e preannuncia «racconti inediti da vittime e insider» con filmati mai mostrati in precedenza e interviste a più di 30 persone fra ex collaboratori, amici e dipendenti del rapper. Sarà possibile ascoltare il produttore Rodney Jones, che sostiene di aver subito molestie sessuali da parte dell’artista, e Thalia Graves, che ha denunciato uno stupro risalente al 2001 e le successive minacce per non farne parola con nessuno. E ancora, parleranno l’ex caporedattore di Vibe Danyel Smith e «nuove voci ancora da annunciare, alcune delle quali si faranno avanti per la prima volta con resoconti profondamente inquietanti degli incontri con Sean Combs».