Anteprima24.it - Pratola, scuola primaria: arrivano i fondi per il completamento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Il nuovo anno si apre con una notizia straordinariamente positiva per l’intera comunità diSerra. Dopo due anni di intenso lavoro, impegno e costanti interlocuzioni con la Regione Campania, culminate in un dialogo diretto con il Governatore Vincenzo De Luca e l’Onorevole Enzo Alaia, la Giunta regionale ha incluso ildell’edificio scolastico adibito a, situato in via Carmine Marano, in un primo elenco di opere già avviate e non ancora concluse. Tale inclusione è stata resa possibile grazie a una programmazione regionale che destina un importo complessivo massimo di 100 milioni di euro, garantendo la copertura finanziaria necessaria per queste opere strategiche.” Così un una nota il Sindaco diSerra, Gerardo Galdo.“Questo risultato – aggiunge Galdo – rappresenta un traguardo diimportanza perSerra e costituisce un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni locali e regionali possa portare a risultati significativi e tangibili per i cittadini.