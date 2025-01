Lortica.it - Oro, record e pass per i Campionati Italiani Juniores per Filippo Guiducci

Arezzo – Il 2025 dell’Alga Atletica Arezzo ha preso il via al Meeting della Befana di Ancona. La manifestazione nazionale ha visto scendere in pista quattro ragazzi e ragazze dell’Alga Atletica Arezzo che, dopo alcuni mesi di soli allenamenti, sono nuovamente tornati a gareggiare per confrontarsi con coetanei di tutta la penisola nelle diverse specialità di velocità e salti.Una prova immediatamente positiva è stata firmata dadel 2007 che si è misurato nel salto in lungo tra gli Uomini contro avversari più grandi e più esperti, riuscendo a vincere con ilpersonale di 6.97 metri che è valso la qualificazione per i prossimiIndoor. Questo traguardo assume particolare rilevanza dal momento che l’aretino, alla prima gara e al primo anno nella nuova categoria, ha subito conquistato ilper le finali tricolori.