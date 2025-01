Inter-news.it - Morto Cudicini, il cordoglio dell’Inter per l’ex portiere del Milan

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Fabio, storicodel, che si è spento all'età di 89 anni. Di seguito ilda parte. IL– "Il mondo del calcio dice addio a Fabio, storicodi Roma e, ma che in carriera ha vestito anche le maglie di Udinese e Brescia. Il "Ragno Nero", nato a Trieste il 20 ottobre 1935, si è spento all'età di 89 anni. Alla sua famiglia e ai suoi cari va ildi tutta FC Internazionaleo".