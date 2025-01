Ilgiorno.it - Morte di Ramy, Franco Gabrielli (ex capo della Polizia): “Quello non è il modo di condurre un inseguimento”

Milano, 9 gennaio 2025 – “Esiste un principio fondamentale ed èproporzionalità delle azioni che devono essere messe in campo per ottenere un determinato risultato: se il tema è fermare una persona che sta scappando, non posso metterla in una condizione di pericolo. Questo è un elementare principio di civiltà giuridica”., exe oggi consulente per la sicurezza del Comune di Milano, inquadra così la questionediElgaml, dopo che un video inedito, con le immaginiDashcamgazzella dei carabinieri, ha mostrato i tentativi dei militari di colpire il motorino condotto dall’amicovittima, Fares Bouzidi. Scena dopo scena, ladinel video inedito. L’audio chocdashcam: “Chiudilo ché cade.”è stato intervistato a 24 Mattino su Radio 24.