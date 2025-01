Lettera43.it - Meloni, la sindrome della donna sola al comando e i rischi per il governo

L’imperatrice. Più di Angela Merkel, o di Margaret Thatcher o persino di Golda Meir. Gli alleati diormai guardano a Giorgiae pensano a una Cleopatra bianca che riesce a piegare il volere di Giulio Cesare-Donald Trump e Marco Antonio-Elon Musk. Oppure, a seconda del grado di critica che le muovono, a una incarnazione nostrana di una grande sovrana come Elisabetta I di Inghilterra o di una imperatrice dispotica come Caterina II di Russia. Nella storia del centrodestra neanche Silvio Berlusconi è mai arrivato a un simile protagonismo. Complice la celebre capacità di farsi “concavo e convesso”, il Cavaliere ha ‘schiacciato’ delfini e alleati sgraditi ma ha anche saputo mantenere rapporti solidi che gli hanno garantito stabilità e sopravvivenza politica nel tempo (uno per tutti il legame con Umberto Bossi).