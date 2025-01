Liberoquotidiano.it - Luca Zuccala è il nuovo direttore de Il Giornale dell'Arte

Ilresponsabile del mensile dedicato all'informazione d'e cultura, giàdi ArtsLife, succede a Umberto Allemandi che ha fondato e diretto ininterrottamente la grande testata per 42 anni. La testata è stata acquisita lo scorso dicembre da Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Il Presidentea società editrice Allemandi Michele Coppola e l'Amministratore Delegato Luigi Cerutti hanno annunciato oggi al comitato di redazione la nomina delde Il: è, giàresponsabilea testata specializzata in EconomiaArtsLife e collaboratore fisso per le pagine di economiade Il Corrierea Sera.è entrato in ruolo a partire dal 7 gennaio 2025 e firmerà già il prossimo numero di Febbraio.