Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van Beveren svetta tra le moto dopo 377 km, Ekstroem leader nelle auto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44– Al rilevamento del km 226 si conferma lo svedese Mattiasdavanti a tutti in 2:23:41 con la Ford a precedere il sudafricano Henk Lategan (2:27:34) e il saudita Al Rajhi (Overdrive Racing) in 2:30:57.10.42– Siamo al km 377 km con il francese Adrian vana guidare le fila in 4:15:01 con la Honda a precedere Ross Branch (Hero) in 4:15:55 e l’argentino Luciano Benavides (KTM) in 4:16:08. Sesto l’australiano Daniel Sanders (KTM) in 4:23:54.10:32 CAMION – Si apre la gara con i dettagli nel segmento. Macik continua a tenere il comando delle operazioni, ma alle sue spalle arriva van den Brink, attualmente secondo con un gap di +0:02. Loprais ora è terzo a +2:08. Vicino anche Koolen (+2:35)10.15– Sempre la Ford dello svedese Mattiasa guidare le fila di questa speciale.