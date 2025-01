Quotidiano.net - L’incendio a Los Angeles in timelapse: 90 minuti per divorare la collina

Leggi su Quotidiano.net

California, 9 gennaio 2025 – Le intense immagini degli incendi che stanno bruciando da più di due giorni Lose tutto il sud della California sono state catturate in unche mostra la disastrosa situazione. Questa clip del ‘Palisades Fire’ è tratta dalla telecamera The ALERTCalifornia Temescal Trailhead e mostra come, in un periodo breve di tempo (90), il vento intenso sia in grado di far precipitare unasituazione già critica in una zona di Palisades. La cenere e i lapilli del fuoco vengono immortalate con inquietante chiarezza dalla telecamera. L’area interessata dalle fiamme è riconoscibile solo nei primi, prima di trasformarsi in una distesa infuocata che lascia pochi margini a possibili miglioramenti. Come è possibile leggere sul sito ufficiale, con sede presso l'Università della California di San Diego, ALERTCalifornia è un programma di sicurezza pubblica che lavora per comprendere i disastri naturali e determinare gli impatti a breve e lungo termine sulle persone e sull'ambiente per informare le decisioni di gestione.