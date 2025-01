Sport.quotidiano.net - L’inaugurazione. Sales, campo ’nuovo’: "Che soddisfazione»

Lainizia nel migliore dei modi il 2025 condel nuovo manto in erba sintetica dello storicoda calcio di via Gioberti, nella struttura dell’Oratorioiano. La società gialloblù riceverà nuovo slancio per migliorarsi ed essere sempre più un punto di riferimento per i ragazzi del territorio. A breve ci saranno anche i nuovi locali della segreteria calcio. Attenzione e impulso avrà la Scuola calcio che si avvale di istruttori qualificati e gruppi promettenti. Le squadre 2010 e 2011 stanno avendo un ottimo rendimento, a conferma del proficuo lavoro svolto. Alerano presenti la sindaca Sara Funaro, l’assessore allo sport Letizia Perini, il presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini e il direttore dell’Operaiana di Firenze Don Stefano Aspettati.