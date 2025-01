Ilrestodelcarlino.it - Ladri in azione al bar Mariò: spariti contanti, sigarette e gratta e vinci prima di darsi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova, 9 gennaio 2024 – Colpo nella notte nello storico bar “”, malviventi in fuga con soldi, stecche e pacchetti di. Il furto è stato messo a segno l’altra notte nel bar di via Lazio, nel quartiere di Villa Pini, da anni punto di riferimento e di incontro della zona e non solo. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il proprietario, Marco Ciminari, che intorno alle 6 di ieri è sceso dalla sua abite si è reso conto di aver ricevuto visite indesiderate. Da ieri fino al 15 gennaio prossimo il bar sarebbe rimasto chiuso. La famiglia del proprietario vive proprio sopra ai locali che ospitano il bar-tabaccheria. “I malviventi hanno fatto irruzione nel bar usando le panche che si trovano all’esterno per forzare la serranda della porta di ingresso – ha raccontato Marco Ciminari –.