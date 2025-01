La furia di un uomo – Wrath of Man | la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

Ladi unof Man: ladelGuy Ritchie e? un grande narratore che intrattiene il pubblico con il suo stile dinamico da quasi due decenni. Con i suoi film ha proposto nuovi contesti, personaggi e modi di raccontare gli ambienti criminali, dando nuova vita al gangster movie. Ogni suo lungometraggio è un’opera estremamente riconoscibile e personale, il che lo rende uno dei registi più apprezzati e ricercati da spettatori di tutto il mondo. Mentre si attende in sala il suo nuovo film, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, tra i suoi titoli recenti più apprezzati vi è senza dubbio Ladi unof Man (qui la recensione), del 2021.Remake del film francese del 2004 Cash Truck (Le Convoyeur), diretto da Nicolas Boukhrief, questo lungometraggio lo vede riunirsi con uno dei suoi attori feticcio, Jason Statham, dando vita ad un tesissimo thriller d’azione incentrato su dei tentativi di furto ai danni di furgoni blindati.