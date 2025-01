Kia EV3 vince il titolo di Compact SUV ai WWCOTY 2025

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – Kia EV3 è stata premiata come migliorSUV ai prestigiosi Women’s Worldwide Car of the Year () Awards, edizione. La giuria composta da 82 giornaliste specializzate provenienti da 55 paesi del mondo ha posto sul gradino più alto del podio Kia EV3 per le sue caratteristiche di sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, prestazioni e impatto ambientale, preferendola agli altri undici veicoli concorrenti nella categoria dei SUV compatti. Kia EV3, progettata per offrire la mobilità elettrica a una fascia di utenti sempre più ampia, si è distinta per le sue straordinarie doti in termini di guida, tecnologia, comfort e rapporto qualità-prezzo. EV3 svetta per l’autonomia leader del segmento, capace di offrire fino a 605 km di percorrenza (WLTP) ed è dotata della tecnologia di ricarica rapida da 400 V, che permette di caricare dal 10% all’80% in appena 29 minuti.