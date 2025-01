Sport.quotidiano.net - Il mister soddisfatto della rosa a disposizione. Grosso chiude già il mercato: "Bene così, nessuna richiesta»

SASSUOLOil, o meglio lo ‘soc’, Fabio(foto), che sulle pagine‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto sull’incedere dei suoi, sul primato in classifica, sulla necessità "di recuperare energie grazie alla pausa" e su quella di "pedalare subito, preparati davanti a tutto: dobbiamo fare ancora tanto e non faremo l’errore di abbassare la guardia". E il? Il tecnico del Sassuolo sembra guardare più a quanto potrà cambiare le altre ("troveremo squadre più forti") rispetto ad attese che‘smonta’ subito. "Alla società non ho mai chiesto nulla e non lo faccio ora. Arriverà qualcuno solo se saremo certi di far salire il tasso tecnicosquadra, se no stiamo benissimo", ha detto ancora il tecnico neroverde, derubricando a voci quelle che raccontano il Sassuolo alla ricerca di rinforzi.