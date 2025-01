Quotidiano.net - Il governo e i satelliti di Musk. Crosetto in aula: nessun accordo: "Ma l’interesse è d’obbligo"

Palazzo Chigi e il ministero della Difesa non hanno firmato "alcun contratto" né hanno "concluso accordi" con SpaceX, la società di Elon. È quanto ribadisce il titolare del dicastero, Guido, rispondendo al question time alla Camera sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Per il ministro, però, la Difesa "è interessata, anzi forse obbligata", a rivolgersi alla costellazione satellitare Starlink per integrare efficacemente le capacità di connessione. Anche perché il progetto europeo pubblico/privato concorrente Iris2 sarà operativo solo nel 2030., dunque. Ma i la rete dei quasi 7 mila (destinati a superare i 40 mila)lanciati dall’azienda diin orbita bassa è di fondamentale interesse per le crescenti esigenze di comunicazione dello Stato e della Difesa che, come rileva il ministro, sono spesso chiamati "ad operare a grande distanza" e richiedono perciò "comunicazioni affidabili, sicure e continue" che ia bassa quota (550 chilometri) garantiscono anche molto più rapide e efficaci rispetto alle attuali reti geostazionarie (35mila chilometri).