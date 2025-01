Quotidiano.net - Il caso Sala e i pentiti sui social. Dalle offese dei primi giorni alla festa per la liberazione

RomaDopo tanto odio e polemiche,fine ihanno accolto ladi Ceciliacon un sollievo. La notizia ha avuto il 95% di sentiment positivo. L’emozione più ricorrente, scrollando i profili da Facebook a X e Tik Tok, è la gioia, che si attesta al 75%. Il rilascio, dopo settimane di angoscia e incertezze, è stato accolto come un grande successo diplomatico del governo italiano. Gli utenti hanno espresso gratitudine verso il governo, in particolare verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’impegno dimostrato in questodifficile, ma anche verso il corpo diplomatico e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. I dati – che emergono da un instant report realizzato per Adnkronos da Vis Factor – disegnano il ritorno di Ceciliacome un momento di gioia collettiva per un’Italia che si è unita a sostegno delladella giornalista.