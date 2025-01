361magazine.com - Grande Fratello, Le Monsè e Le Non è la Rai: è scontro. Maria: “Non scendo a questi livelli”

, ètra Lee Le Non è la Rai: ecco cos’è accaduto in diretta nel corso della puntata, Perlatornano in Casa per un confronto con Ilaria e Pamela de Le Non è la Rai. Nella scorsa puntata madre e figlia hanno dovuto abbandonare il gioco a causa del televoto.Leggi anche «The Kardashians»: la sesta stagione è in arrivo a febbraio. Le dateScoppia unoin Casa: l’accadutofa il suo ingresso in Casa punzecchiando Ilaria e Pamela: “Non siete signore, visto che voi siete solo brave a parlare io faccio anche i fatti. Il pubblico è molto intelligente. . Cara Ilaria, che ha bisogno di Pamela di ricordarsi per la buona educazione, iniziamo a fare dei propositi e di essere più sincere e vere, i vostri confessionali velenosi io non mi sono proprio permessa, noncome siete scese voi.