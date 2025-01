Sport.quotidiano.net - Gerbi ritrova mister Zauli: "Che ricordi alla Juve..."

di Davide SettiCARPIErikama parlare più sul campo che davanti ai microfoni, anche se di cose ne avrebbe tante da raccontare. Il bomber piemontese classe 2000 è stato il trascinatore del Carpi, in quella che fin qui è la sua miglior stagione in carriera: 7 reti, segnate in 6 gare diverse che sono coincise con 5 successi (sui 6 totali dei biancorossi) e un pari, a cui aggiungere anche 4 assist, bottino a un passo dal suo record personale (8Pro Sesto). "Veniamo da tre risultati utili – spiega – anche se nelle ultime due gare non abbiamo segnato ma nemmeno subito gol e in C la cosa più importante è muovere sempre la classifica. Forse fra Rimini e Milan davanti ci è mancato qualcosa, ma non mirmerei, è successo poche volte quest’anno di non segnare".racconta la sua stagione.