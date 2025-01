Ilgiorno.it - Fondazione Carlini. Centro d’arte e ricerca: "Sarà fucina di creativi per chi ama la scultura"

Un nuovo indirizzo dell’arte contemporanea aperto alla città e al mondo, da mettere in agenda. In mostra il vasto patrimonio artistico e documentale di Maria Cristinache ha realizzato sculture monumentali in oltre 50 anni di carriera. Ma non solo.un luogo di riferimento per i giovanie quanti vorranno ampliare le proprie conoscenze nell’ambito della. Unano-profit che s’inaugura il 22 gennaio (alle ore 18 via Savona 97) in un quartiere molto caro all’artista. "Nonsolo un luogo di conservazione che permette di ammirare le opere di Maria Cristina, distribuite tra l’area interna e il giardino esterno - sottolinea il direttore scientifico dellaFlaminio Gualdoni - ma un luogo vivo che produce cultura. Non siamo molto lontani dallaPomodoro, quindi anche se noi siamo agli inizi mi piace pensare che si viene a formare un polo dellacontemporanea".