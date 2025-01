Quotidiano.net - Fino a 84 rate per pagare i debiti col fisco

Un sollievo per i contribuenti che hanno conti in sospeso con il: icon l’erario si possono spalmarea 84con una semplice richiesta.a 120invece occorre produrre una documentazione che provi lo stato di difficoltà economica. L’Agenzia Ent-Riscossione ha attivato il servizio online per inoltrare la richiesta come previsto dal recente decreto legislativo a firma del viceministro all’Economia, Maurizio Leo. Le cartelle si potrannoa 7 anni (84) con una semplice richiesta online. Con l’entrata in vigore delle nuove regole, quindi, l’Agenzia delle Ent-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione di "izza adesso" per l’invio telematico delle richieste. La legge prevede che,a tutto il 2026, si possa procedere su semplice richiesta del contribuente ea 120mila euro di debito.