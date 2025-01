Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Manna ha l’accordo, il giocatore vuole la Lazio

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 09:54:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal:Napoli, intrigo FazziniDicevamo: un triangolo isoscele, con ila recitare da base e i due club a fare i lati di una figura che al vertice ha sempre l’Empoli. E Corsi, il presidente, per il momento ha blindatocon il ds: i termini sono stabiliti, non esistono problemi tra le due società, ma è ovvio che la volontà delsarà determinante. Per il Napoli sarebbe un’operazione conveniente anche dal punto di vista della composizione della lista: Fazzini ha 21 anni, è un under, e per lui non è necessario ricavare un posto nella rosa dei 25: una volta completata la cessione (annunciata) di Folorunsho alla Fiorentina, inserendo il centrocampista sfrutterebbe lo slot per il difensore. In caso contrario, volendo inserire due pedine a gennaio a prescindere dall’età, dovrebbe comunque ricavare due posti in lista.