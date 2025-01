Spettacoloitaliano.it - Come finisce Backtrack: finale spiegazione del film

, trama eè un2015 diretto da Michael Petroni. Il thriller australiano inizia con una scena in cui Peter Bower, uno psicoterapeuta, riceve la visita di un paziente di nome Felix, che gli racconta di aver ucciso la sua famiglia e di essere tormentato dai loro fantasmi. Peter cerca di aiutarlo, ma si accorge che Felix è scomparso dalla sua stanza e che non c’è traccia di lui nel registro della clinica.. La trama, ile ladeltrama completaPeter Bowers, uno psicologo che tende a empatizzare particolarmente con i problemi dei suoi pazienti. Un giorno, per caso, fa una scoperta sorprendente: i suoi pazienti altro non sono che i fantasmi delle persone morte in un incidente di venti anni prima.