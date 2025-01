Iltempo.it - "Calpesta le formiche?", la domanda spiazzante: come risponde la premier | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Nella conferenza stampa di inizio anno di giovedì 9 gennaio organizzata da Ordine dei Giornalisti e Associazione della Stampa Parlamentare, laGiorgia Meloni ha risposto a decine di domande dei giornalisti presenti. Tra queste anche quella del direttore dell'agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev, cheun anno fa si è prodotto in un quesito piuttosto "creativo". Il-giornalista le ha chiesto infatti "sele, ci fa caso mentre cammina? Un detto popolare vuole che quando sino le, poi piove". "Non lo so - ha replicato, divertita e un po' psiazzata la- Le confesso, se le vedo, no. Poi, non le vedo sempre. Ci starò più attenta". Nel 2022 lo stesso giornalista parlamentare aveva invece chiesto allase il proprio tempo fosse "circolare o lineare" (lei rispose "cadenzato"), e infatti Meloni ha accolto con ironia il suo turno concedendosi un dialettale "eccallà", espressione molto romana per il concretizzarsi di un evento "temuto".