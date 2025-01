.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, il tecnico è Antonioli

L’ex mister del Ravenna, da cui era stato esonerato a ottobre 2024, annunciato giovedì 9 gennaio, – 9 Gennaio 2025 – E’ Mauroil nuovo allenatore della.Il, che era il favorito come successore di Aldo Clementi, è stato annunciato nella mattinata di giovedì 9 gennaio.Sarà presentato alla stampa alle 13.30.Questo il comunicato della societàina:“L’FCcomunica che il nuovo allenatore della prima squadra è Mauro.Nato a Milano, classe 1968, dopo un’ottima carriera da calciatore fra i professionisti (spiccano 57 presenze e un gol inB con la maglia del Chievo Verona),nel 2009 ha intrapreso il percorso da allenatore.In quasi 15 anni da capo, ha esordito in Eccellenza sulla panchina del Verucchio (2009-2010), poi tantaD in Emilia Romagna e, per pochi mesi, alla Sambenedettese.