Borsa di Tokyo apre in negativo | Nikkei in calo dello 023%

Quotidiano.net - Borsa di Tokyo apre in negativo: Nikkei in calo dello 0,23%

Leggi su Quotidiano.net

Ladiinizia le contrattazioni col segno meno, dopo la chiusura mista degli indici azionari statunitensi e la nuova frenata della tecnologia, come evidenziato dal listino Nasdaq, e in attesa dei dati dall'inflazione in Cina. In apertura l'indice di riferimentomostra una variazione negativa0,23% a quota 39,889.19, con una perdita di 91 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro a un valore di 158,10 e sull'euro a 163,10.