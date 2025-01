Lanazione.it - Arrestato ventenne con la coca nel marsupio

Leggi su Lanazione.it

Unè statodagli agenti della squadra mobile della Questura della Spezia. Il giovane è stato trovato con oltre un etto diina ancora allo stato grezzo. L’amico che si trovava con lui in macchina è invece stato denunciato. I poliziotti coordinati dal dirigente Alessandro Pescara Di Diana sono entrati in azione dopo aver visto transitare a Santo Stefano Magra, in direzione Sarzana, una vettura con a bordo un volto noto alle forze dell’ordine e hanno così deciso di eseguire un controllo. Il più giovane, 22 anni magrebino, si è mostrato particolarmente agitato e così l’esperienza dei poliziotti li ha portati a prestare maggior attenzione. Da unnascosto all’interno del veicolo è stato ritrovato un ingente quantitativo diina, ancora allo stato grezzo e un bilancino di precisione nascosto nel vano porta oggetti.