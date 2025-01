Lanotiziagiornale.it - Altro che smentite e frenate. L’intesa con Musk è sul tavolo

Giorgia Meloni non riferirà in Parlamento, come hanno chiesto invece ripetutamente le opposizioni, sulle ipotesi di trattative con SpaceX e Starlink di Elon. A confermarlo è il ministro Luca Ciriani.“La presidente del Consiglio non intende partecipare in Parlamento su questo tema perché riteniamo che sia una polemica costruita a tavolino. La presidenza del Consiglio ha già dichiarato ufficialmente nei giorni scorsi che non c’è nessun contratto con Starlink, che non è stato questo l’oggetto della discussione tra lei e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e non c’è nulla da riferire”, ha detto Ciriani.“La presidente non scappa dal Parlamento perché non è abituata a scappare da alcunché come sanno tutti, sia maggioranza che opposizione. Semplicemente non c’è nulla da riferire” ha incalzato, aggiungendo che i ministri Guido Crosetto e Adolfo Urso hanno risposto e risponderanno alle interrogazioni per gli ambiti di loro competenza.