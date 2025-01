Secoloditalia.it - Abusi a Piazza Duomo, l’ipotesi choc del rituale islamico. Una vittima: “Circondata da 40 uomini”

La Procura di Milano sta procedendo d’ufficio nelle indagini per le aggressioni sessuali inla notte di Capodanno ai danni di 6 turisti belgi, 4 ragazze e 2 ragazzi. Nella notte del 31 dicembre una studentessa belga assieme ai suoi amici ha vissuto un’esperienza terribile che ha raccontato in un tv locale del suo paese e stasera 9 gennaio a Rete 4 in un’intervista nel programma di Dritto e Rovescio su Rete 4 da Paolo Del Debbio. La vicenda riportata dalla ragazza sembra essere un esempio di “Taharrush gamea“, un fenomeno di violenza collettiva dei paesi islamici che vede gruppi diaggredire fisicamente le donne in spazi pubblici. Questa almeno èdella procura di Milano., ipotesi “taharrush gamea“, unSecondo gli inquirenti dalle testimonianze e dal racconto delle vittime tutto potrebbe essere riconducibile al fenomeno odioso delle “molestie collettive“ in segno di disprezzo per le donne.