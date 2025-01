Metropolitanmagazine.it - Wicked e Shogun sono in testa alle nomination dei SAG 2025, il musical si lancia verso gli Oscar

A soli tre giorni dpremiazioni dei Golden Globes, gli Screen Actors Guild Awards hanno svelato ledel, l'adattamentoe di Broadway della Universal, e "" di FX/Hulu, una serie drammatica ambientata nel Giappone feudale, hanno ricevuto cinqueciascuno, guidando la classifica per film e TV dei SAG. A causa degli incendi di Los Angeles, l'annuncio delledi persona è stato annullato e i candidatistati annunciati sul sito web dei SAG Awards. Joey King e Cooper Koch, dovevano presentare i candidati. Di seguito, tutte leai premi SAG.Miglior interpretazione di un attore maschile in un ruolo da protagonistaADRIEN BRODY – "THE BRUTALIST"TIMOTHÉE CHALAMET – "A COMPLETE UNKNOWN"DANIEL CRAIG – "QUEER"COLMAN DOMINGO – "SING SING"RALPH FIENNES – "CONCLAVE"Miglior interpretazione di un'attrice in un ruolo da protagonistaPAMELA ANDERSON – "THE LAST SHOWGIRL"CYNTHIA ERIVO – ""KARLA SOFÍA GASCÓN – "EMILIA PÉREZ"MIKEY MADISON – "ANORA"DEMI MOORE – "THE SUBSTANCE"Miglior interpretazione di un attore maschile in un ruolo di supportoJONATHAN BAILEY – ""YURA BORISOV – "ANORA"KIERAN CULKIN – "A REAL PAIN"EDWARD NORTON – "A COMPLETE UNKNOWN"JEREMY STRONG – "THE APPRENTICE"Miglior interpretazione di un'attrice in un ruolo di supportoMONICA BARBARO – "A COMPLETE UNKNOWN"JAMIE LEE CURTIS – "THE LAST SHOWGIRL"DANIELLE DEADWYLER – "THE PIANO LESSON"ARIANA GRANDE – ""ZOE SALDAÑA – "EMILIA PÉREZ"Miglior interpretazione di un cast in un filmA COMPLETE UNKNOWNANORACONCLAVEEMILIA PÉREZMiglior performance d'azione di un cast di stuntman in un filmDEADPOOL & WOLVERINEDUNE: PARTE DUETHE FALL GUYIL GLADIATORE IIMiglior interpretazione di un attore maschile in un film per la televisione o in una miniserieJAVIER BARDEM – "MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY"COLIN FARRELL – "THE PENGUIN"RICHARD GADD – "BABY RENDEER"KEVIN KLINE – "DISCLAIMER"ANDREW SCOTT – "RIPLEY"Miglior interpretazione di un'attrice in un film per la televisione o in una miniserieKATHY BATES – "THE GREAT LILLIAN HALL"CATE BLANCHETT – "DISCLAIMER"JODIE FOSTER – "TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY"LILY GLADSTONE – "UNDER THE BRIDGE"JESSICA GUNNING – "BABY RENDEER"CRISTIN MILIOTI – "THE PENGUIN"Prestazione eccezionale di un attore in una serie drammaticaTADANOBU ASANO – "SH?GUN"JEFF BRIDGES – "THE OLD MAN"GARY OLDMAN – "SLOW HORSES"EDDIE REDMAYNE – "THE DAY OF THE JACKAL"HIROYUKI SANADA – "SH?GUN"Miglior interpretazione di un'attrice in una serie drammaticaKATHY BATES – "MATLOCK"NICOLA COUGHLAN – "BRIDGERTON"ALLISON JANNEY – "THE DIPLOMAT"KERI RUSSELL – "THE DIPLOMAT"ANNA SAWAI – "SH?GUN"Miglior interpretazione di un attore maschile in una serie comicaADAM BRODY – "NOBODY WANTS THIS"TED DANSON – "A MAN ON THE INSIDE"HARRISON FORD – "SHRINKING"MARTIN SHORT – "ONLY MUrDERS IN THE BUILDING"JEREMYN WHITE – "THE BEAR"Miglior interpretazione di un'attrice in una serie comicaKRISTEN BELL – "NOBODY WANTS THIS"QUINTA BRUNSON – "ABBOTT ELEMENTARY"LIZA COLÓN-ZAYAS – "THE BEAR"AYO EDEBIRI – "THE BEAR"JEAN SMART – "HACKS"Miglior performance di un cast in una serie drammaticaBRIDGERTONTHE DAY OF THE JACKALTHE DIPLOMATSH?GUNSLOW HORSESMiglior performance di un cast in una serie comicaABBOTT ELEMENTARYTHE BEARHACKSSHRINKINGMiglior performance di un cast di stunt in una serie televisivaTHE BOYSFALLOUTHOUSE OF THE DRAGONTHE PENGUINSH?GUN