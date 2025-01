Secoloditalia.it - Violenza sulle donne, promessa mantenuta, Valditara firma l’intesa con Gino Cecchettin: c’è tanto da fare

: il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe, e, hannoto il protocollo d’intesa tra il Mim e Fondazione Giulia. «Le Parti – si legge nel documento – nel quadro delle rispettive competenze, e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole istituzioni scolastiche, intendono avviare una collaborazione volta alla definizione di progettualità per supportare le studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado».contro leno il protocollo d’intesaTutto chiaramente mirato ad «affermare la cultura del rispetto verso ogni persona e, in particolare, del rispetto verso le. Ad affrontare e superare le criticità nelle relazioni di genere, sia nel contesto scolastico che in quello esterno.