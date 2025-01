Gamberorosso.it - Vent'anni dalla legge anti fumo. Sirchia: "I ristoratori, nonostante le resistenze iniziali, mi ringraziarono"

«Tle grandi, finirono col tempo per ringraziarmi. E così tssima gente che lavorava nei locali notturni, dove prima dell’approvazione della, al chiuso delle discoteche, in molti si erano ammalati a causa delpassivo. Per non dire di quello che mi capitò per molto tempo sul treno con cui facevo su e giù da Milano». Il 10 gennaio 2005 entrava in vigore lache estendeva il divieto dia tutti i locali pubblici - ristorinclusi - e aboliva le carrozze fumatori sui treni. Sono passati. Girolamo, all’epoca ministro della Salute del governo Berlusconi II, è considerato il padre della norma. La ideò e la difese, come racconta in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.Unadi buon sensoDurante l'iter del provvedimento in Parlamento furono molti politici di centrodestra che si opposero, ma molti altri lo sostennero.