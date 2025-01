Secoloditalia.it - Vade retro Putin: la Nato invia altre dieci navi nel mar Baltico per spaventare la flotta “fantasma” russa

Lainvierà 10nel marper proteggere alcune infrastrutture sensibili. La decisione sulla nuova missione atlantica è arrivata dopo una richiesta avanzata dalla Finlandia e dall’Estonia: le imbarcazioni provenienti dai paesie quelle già in servizio, resteranno in loco fino ad aprile. L’obiettivo di questa nuova operazione è la “deterrenza”, anche se leoccidentali non potranno negare il passaggio all’interno delle acque internazionali. Qualche settimana fa, la Finlandia aveva denunciato la rottura del cavo elettrico sottomarino Estlink-2, che la collega con l’Estonia: il presidente finlandese Alexander Stubb, secondo quanto riportato da Sky tg24, aveva esortato su X ad “eliminare” la pericolosità presentata dalla “. Anche il responsabile delle operazioni della rete elettrica finlandese aveva precisato che non si poteva “escludere la possibilità di un sabotaggio”.