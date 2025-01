Sport.quotidiano.net - VA IN TURCHIA. Ufficiale: Banchi all’Efes Istanbul

Lucaè il nuovo allenatore dell’Anodolu Efes. Dimessosi dalla guida della Virtus il 5 dicembre dopo la sconfitta casalinga di Eurolega contro l’Alba Berlino, il tecnico grossetano ha trovato un accordo fino a fine stagione con il club turco lasciando comunque la porta aperta per una eventuale estensione anche per la prossima annata sportiva. Il suo compito sarà quello di dare maggiore smalto a una realtà storica dal punto di vista europeo e che fino a qui ha collezionato solo 10 vittorie nelle 19 gare disputate nella prima competizione continentale. Nel frattempo la Federbasket ha comunicato i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla quattordicesima giornata del campionato di A con il campo di Scafati che è stato squalificato per tre giornate. La questione non riguarda la Virtus che affronterà la squadra campana il 4 maggio, ma anche la procura federale ha aperto un fascicolo su quanto accaduto al termine della gara di domenica e che ha visto Trieste uscire vittoriosa dal PalaMangano dopo un tempo supplementare.