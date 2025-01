Notizie.com - Tumore al seno, un’Intelligenza Artificiale è addestrata a scovare la divisione cellulare: come funziona la rivoluzionaria tecnologia

Leggi su Notizie.com

Ladiventa nuovamente protagonista in ambito medico, l’Intelligenzariuscirà ailal. Lo studio nasce da Nijmegen, nei Paesi Bassi, con Aiosyn pioniere nel software di patologia basato proprio sull’Ai per cancro e malattie renali.al, Intelligenzariuscirà a scovarlo (Notizie.com)“La certificazione Ce-Ivdr stabilisce un nuovo standard di sicurezza e qualità per i dispositivi medici, compresi quelli che sono basati proprio sull’Intelligenza“, così parla il direttore delle operazioni e dei prodotti di Aiosyn, Wouter Bulten. L’esperto ha specificato che il regolamento garantiscei dispositivi siano sottoposti a una convalida rigorosa e che soddisfi gli standard clinici e di sicurezza più elevati andando a elevare così il livello di innovazione in patologia.