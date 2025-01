Secoloditalia.it - Strage di Via Schievano a Milano, De Corato tra cordoglio e indignazione: “Gli assassini sono tutti liberi”

Leggi su Secoloditalia.it

Tra, commemorazione e, il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo Dericorda ladi Viae tributa il suo omaggio alla memoria delle vittime.«Oggi ricorre il 45° anniversario dell’eccidio di Via, dove furono barbaramente uccisi il vicebrigadiere Rocco Santoro, l’appuntato Antonio Cestari e la guardia Michele Tatulli, in servizio presso il Commissariato di Porta Ticinese della Questura di. L’attentato – ricorda De–rivendicato delle Brigate Rosse colonna Walter Alasia, doveva essere un avvertimento al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa da 3 settimane a. L’8 novembre del 2020, da Assessore Regionale alla Sicurezza e Polizia Locale di Regione Lombardia, ho voluto rendere omaggio a questi servitori dello Stato inaugurando la targa, della Regione Lombardia, posizionata all’interno di Polis Lombardia, dedicata a loro.