Stefano De Martino per Aldo Grasso | Un classico piacione gli mancano le basi

Decon Affari Tuoi ha preso una Ferrari che viaggiava in terza e ha accelerato fino alla quinta e gli ascolti, come sappiamo, sono dalla sua parte. La scorsa sera lo speciale del programma dedicato alla Lotteria Italia ha fatto 6.251.000 spettatori pari al 26.82% di share nella prima parte e 6.367.000 spettatori pari al 37.96% nella seconda parte.Il pubblico di Rai1 ha accolto e promosso a pieni votiDe, ma, sul Corriere della Sera, si è rivelato scettico, definendolo semplicemente “un”.“Un. AlDenon bastano buoni ascolti di un format iper-collaudato per laurearlo come grande showman. Glile, non sembra avere quella cultura mediale, quell’estro naturale che hanno i modelli a cui dice di aspirare (Arbore e Fiorello in primis).