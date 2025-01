Amica.it - Stasera in tv arriva "Vermiglio" di Maura Delpero, la speranza italiana agli Oscar 2025: perché è un film da vedere

Leggi su Amica.it

È più rarefatta l’aria lassù. E forse la vita è anche più difficile. Ma la meraviglia, quella non manca mai.in tvla. La pellicola diva in onda in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Ed è un appuntamento assolutamente da non perdere.Dalla Mostra del Cinema di VeneziaLa storia, ambientata sul finire della guerra sulle montagne della Val di Sole in Trentino, ha conquistato la Mostra del Cinema di Venezia 2024. Dove ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria. Per poi essere scelto come candidato italiano ai prossiminella categoria Migliorinternazionale. Dopo essere stato ammesso nella short list, il 17 gennaio sapremo se sarà tra i 5 protagonisti della Notte delle Stelle del 2 marzo.