.com - Senza respiro: Pamela Prati al Teatro Marconi in uno spettacolo che unisce thriller e commedia

Leggi su .com

, Pamelaalin unoche: per la regia di Francesco Branchetti, in scena anche Simone Lambertini e Gianluca LombardiIldi Roma (qui il sito internet ufficiale) accogliecon, Simone Lambertini e Gianluca Lombardi per la regia di Francesco Branchetti. Unodi grande fascino cheil giallo, il, lae anche un pizzico di erotismo per un mix davvero esplosivo in scena dal 10 al 12 gennaio 2025.è una storia che racchiude un cumulo di incertezze, dove l’egoismo è l’unica legge conosciuta. Tre personaggi affrontano un fatto delittuoso, l’Avvocato della difesa espone la sua strategia, la moglie dell’accusato cerca di smontare le colpe del marito forzando una visione priva di concretezza, il giovane Assistente di studio si barcamena nel nascondere la ludopatia dell’Avvocato.