Musk contro i leader europei indizi sull’agenda internazionale di Trump?

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia. Nessuna grande nazione europea sembra riuscire a sfuggire a Elon, il potente miliardario americano che da qualche settimana si sta dimostrando sempre più interessato – e soprattutto critico – verso la politica europea. In particolare, si legge sulla Cnn, l’azione in politica estera del fondatore di SpaceX, volta principalmente a promuovere partiti di estrema destra, indigna iponendo loro due grandi dilemmi: come rispondergli a modo senza offendere o provocare il suo “protettore” Donald? Le posizioni divanno trattate come semplici opinioni personali, o comeeuropea della prossima amministrazione americana? Gli attacchi diavvengono principalmente sulla sua piattaforma X, e i suoi post sono letti da oltre 211 milioni di follower.