Sport.quotidiano.net - Mercato. Il difensore Luciani dal Montefano all’Atletico Mariner

Il giovaneFrancesco, lo scorso anno alla Maceratese e in questa prima parte di stagione in forza al, sta per firmare con l’Atletico. Il centrocampista Gianluca Urbinati, nella prima parte dell’anno al San Marino, è nel mirino del Montegranaro. L’esperto Alex Bonaventura, negli ultimi anni all’Osimana, è conteso da Sangiustese e Portuali Dorica. IlFrancesco Corvaro, un 2005 ex Chiesanuova, piace al Matelica. C’è anche il Fabriano Cerreto tra le società sulle tracce del centrocampista Federico Di Paolo, ex Giulianova. La Recanatese aveva fatto un pensiero sul mediano Jacopo Domizi, ma l’idea non è decollata perché il ragazzo non si nuove da Civitanova. In serie D l’allenatore Aldo Clementi, in passato alla guida di Tolentino e Matelica, ha rassegnato le dimissioni, al momento la squadra è affidata ad Andrea Lazzari, ma per la panchina in pole ci sono Mauro Antonioli, ex Ravenna, Maurizio Lauro, l’esperto Marco Alessandrini, Alessandro Bruno, ex tecnico della Pianese.